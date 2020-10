Wird Jannine Weigel (20) Asien bald den Rücken kehren? Im Alter von zehn Jahren wanderte die gebürtige Steinfurterin gemeinsam mit ihren Eltern nach Thailand aus – der Heimat ihrer Mutter. Nur ein Jahr später nahm sie dort an dem Gesangswettbewerb "Singing Kids" teil, sie gewann und staubte einen Plattenvertrag ab. Zudem veröffentlichte Jannine einige Songs auf YouTube und erlangte dadurch in kürzester Zeit große Bekanntheit. Mit gerade einmal 20 Jahren ist sie in Asien sogar schon ein echter Mega-Star. Nun plant die Sängerin, auch in Deutschland erfolgreich zu werden. Würde sie dafür vielleicht sogar zurück in ihre Heimat ziehen?

Im Promiflash-Interview verriet Jannine, dass sie auf jeden Fall vorhabe, wieder häufiger in Deutschland zu sein. Wegen der aktuellen Situation sei dies aber kaum möglich. "Normalerweise würde ich so ein- oder zweimal im Jahr zurück nach Deutschland kommen, weil ich auch Familie in Deutschland habe", erklärte die "Passcode"-Interpretin. Vom Umziehen nach Deutschland spricht sie allerdings nicht.

Musikalisch machte Jannine in ihrer Heimat nicht die besten Erfahrungen. 2018 nahm sie an der Castingshow Das Supertalent teil und kassierte von der Jury ein klares "Nein". Davon scheint sich der Social-Media-Star aber nicht unterkriegen zu lassen: "Für mich war es mehr so wie ein Push, dass ich jetzt wieder zurück nach Deutschland kommen wollte und dort etwas machen möchte."

Jannine Weigel, Sängerin

Jannine Weigel, YouTube-Star

Jannine Weigel, Musikerin

