Ihre Liebe geht unter die Haut! Joe Jonas (31) und Sophie Turner (24) gelten als absolutes Traumpaar. Erst vor wenigen Monaten krönten sie ihre Beziehung mit ihrem ersten Kind und könnten seitdem nicht glücklicher sein. Dass vor allem der Jonas Brothers-Sänger seine Liebste vergöttert, machte er jetzt mit einem Liebes-Tattoo deutlich: Joe ließ sich Sophies Auge als Motiv auf den Nacken tätowieren!

Was für ein süßer Liebesbeweis: In seiner Instagram-Story präsentierte der 31-Jährige ziemlich stolz seinen neusten Körperschmuck. Das äußerst kreative Motiv bildet ein Schlüsselloch ab, durch welches ein Auge von Joes Ehefrau zu sehen ist. Es könnte aber auch etwas anderes darstellen – denn das Tattoo erinnert auch stark an Piero Fornasettis Abbild von Lina Cavalieris Auge.

Die meisten Fans gehen aber davon aus, dass es sich dabei ganz eindeutig um Sophies Auge handeln muss. "Ist das Sophie? Es sieht einfach atemberaubend aus", "Die Leute sagen, es ist Sophies Auge" oder "Ist das etwa Sophie Turner", kommentierten unter anderem drei begeisterte Fans unter dem Beitrag. Wie findet ihr das Tattoo? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab!

Instagram / sophiet Joe Jonas und Sophie Turner

Instagram / _n.a.l Joe Jonas' neues Tattoo

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

