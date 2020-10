Siria Campanozzi (21) kann es einfach nicht mehr hören! Seit ihrer Teilnahme bei Temptation Island im Frühjahr dieses Jahres steht die Schwäbin mit italienischen Wurzeln in der Öffentlichkeit. Ganz Deutschland konnte damals verfolgen, wie ihr Partner Davide Tolone (21) sich nicht unbedingt treu verhielt. Nach einer kurzen Trennung fanden die On-Off-Turteltauben aber doch wieder zusammen und sind nun glücklicher denn je. Viele Fans können das bis heute nicht verstehen und machen Siria ihre Beziehung im Netz madig: Nun sprach die gelockte Schönheit ein Machtwort!

In den vergangenen Wochen wurde Siria immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass Davide Fotos von anderen Ladys like und mit Komplimenten kommentiere. Viele ihrer Follower sind sich sicher, dass die Beziehung der beiden über kurz oder lang in die Brüche gehen wird. Solchen Aussagen versuchte die TV-Persönlichkeit nun mit einer Instagram-Story Einhalt zu gebieten: "Ich kann verstehen, dass ihr auf Davide sauer seid, nachdem was er bei 'Temptation Island' abgezogen hat. Aber wenn ich euch sage, dass Davide vom Charakter her ein komplett anderer Mensch ist, dass er sich geändert hat, dass er ein besserer Mensch geworden ist, dann müsst ihr mir das auch glauben und aufhören, auf dem Davide so rumzuhacken", machte sie deutlich.

Den TV-Macho selbst störe der Hate zwar nicht, aber dafür Siria umso mehr. "Ich finde es schade, weil wenn ich ein Bild mit Davide poste, wird darunter diskutiert, dass er beispielsweise Bilder von Gerda liket. Gerda hat über 900.000 Follower. Leute, habt ihr noch nie Bilder von einem Influencer geliket? Also ich schon", fügte sie außerdem noch hinzu. Auch wenn Hinweise dieser Art sicher nur lieb gemeint seien, müsse man es mit dem Detektivspielen auch nicht übertreiben.

