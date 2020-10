Aufregende Neuigkeiten von Ashley Tisdale (35)! Im vergangenen September überraschte die Schauspielerin ihre Fans mit einer zuckersüßen Nachricht: Sie und ihr Mann Christopher French (38) erwarten ihr erstes Kind! Auf die Verkündung folgten bereits die ersten Schwangerschafts-Updates und hübsche Bilder ihres Babybauchs. Doch eine große Frage war bisher noch offen: Was bekommen Ashley und Chris eigentlich? Endlich verraten die Eltern in spe das Babygeschlecht!

Via Instagram teilte die High School Musical-Beauty jetzt Eindrücke von ihrer Gender-Reveal-Party. Offenbar haben Ashley und Chris selbst das Geschlecht auch erst zu diesem Anlass erfahren! Zumindest wirken beide sehr überrascht, als die rot-pinke Füllung der angeschnittenen Torte schließlich das große Geheimnis lüftete: Sie bekommen ein Mädchen! Vor allem die zukünftige Mama scheint sich ihrem Jubel auf den Fotos nach riesig darüber zu freuen.

Ihren Babybauch bekommt man auf diesen Fotos leider nicht zu Gesicht. Ashley kleidete sich für den feierlichen Anlass in ein süßes Oversize-Kleid mit Pünktchen-Print – das Dress war so weit geschnitten, dass man keine Rundungen darunter erkennen kann. Dennoch feiert ihre Community ihren Mama-Look: "Du siehst so toll aus, Ash!", betont nicht nur eine Abonnentin in den Kommentaren.

Getty Images Christopher French und Ashley Tisdale im Januar 2019 in Beverly Hills

Instagram / ashleytisdale Christopher French und Ashley Tisdale, Oktober 2020

Instagram / ashleytisdale Christopher French und Ashley Tisdale

