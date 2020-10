Lala Kent gibt ein Babybauch-Update – und lässt dafür die Hüllen fallen! Anfang September verriet das Model, dass es gemeinsam mit seinem Verlobten Randall Emmett sein erstes Kind erwartet. Inzwischen haben die beiden auch schon das Geschlecht ihres Nachwuchses erfahren: Sie bekommen ein Mädchen. Im April sollen sie die Kleine dann auch endlich in den Armen halten können. Hat Lala jetzt dann schon überhaupt einen Babybauch?

In ihrer Instagram-Story teilte die "Vanderpump Rules"-Darstellerin ein Spiegel-Selfie, das sie in ihrem Ankleidezimmer zeigt – und zwar völlig nackt. Dadurch kommt aber auch ihr Bauch besonders zur Geltung, sodass dessen leichte Wölbung kaum zu übersehen ist. Seit der Verkündung der Schwangerschaft ist es das erste Mal, dass Lala ihren Fans ein Update zu ihren körperlichen Veränderungen gibt.

Mit dem Nachwuchs geht für die 30-Jährige und ihren Liebsten ein großer Traum in Erfüllung. "Egal an welchem Tag, Lala kommt herein und sagt zu mir 'Mach mir ein Baby' und dann geht es direkt los", plauderte Randall zuvor gegenüber US Weekly aus.

Getty Images Lala Kent und Randall Emmett im Juni 2019 in Santa Monica

Instagram / lalakent Lala Kent, Model

Getty Images Lala Kent im November 2019 in Santa Monica

