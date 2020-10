Henrik Stoltenberg und Sandra Janina knüpfen an ihre Love Island-Gefühle an. Der Personal Trainer und die Studentin konnten in der Kuppelshow nicht die Finger voneinander lassen. Nach dem Ende der Dreharbeiten war beiden dann auch schnell klar: Sie wollen sich auf jeden Fall wiedersehen! Dass Sandra den Kölner zurück in Deutschland ganz schön vermisst hat, gab sie bereits im Promiflash-Interview zu. Doch jetzt ist endlich Schluss mit Liebeskummer: Die Turteltauben können sich endlich wieder in die Arme schließen!

"Wiedersehen nach zwei Wochen!", freut sich Henrik am Donnerstagabend in seiner Instagram-Story und teilt dazu einen kurzen Clip mit der hübschen Blondine. Auch sie scheint sich über die Reunion in Henriks Heimatstadt zu freuen – Sandra hat ein breites Lächeln auf den Lippen! Das kurze Video repostete sie auf ihrem Kanal und versah es mit einem verliebten Emoji. Und das ist noch nicht alles: Die Beauty hat ihrem Liebsten sogar ein Geschenk mitgebracht. "Guckt mal, wen ich dabei hab. Und sie hat mir sogar einen Pulli geschenkt", freut sich Henrik in seiner Story. Auf dem Oberteil steht unter anderem "stabil" und "hobsgeschlingelt". Na, ob aus ihrer Reality-TV-Liebe wirklich bald mehr wird?

Bisher stehen zumindest alle Zeichen auf Liebe. Nach ihrer Show-Teilnahme telefonierten die zwei täglich – und sowohl der Fitnessfan als auch die Erfurterin gaben zu, dass sie bereits Schmetterlinge im Bauch verspüren. "Auf jeden Fall habe ich so eine Intensität vorher noch nie verspürt. Es ist ein sehr neues Gefühl für mich, aber auch ein sehr schönes", erklärte Henrik im Promiflash-Interview.

Anzeige

RTL2 Sandra und Henrik, "Love Island"-Kandidaten 2020

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina im Oktober 2018 in Erfurt

Anzeige

RTLZWEI / Paris Tsitsos Henrik Stoltenberg und sein "Love Island"-Couple Sandra Janina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de