Schöne Neuigkeiten von Julia Augustin (33)! Die Schauspielerin dürfte den meisten Fernsehzuschauern vor allem als Vanessa Steinkamp aus der Serie Alles was zählt bekannt sein. Auf Instagram lässt sie ihre 103.000 Follower auch regelmäßig an ihrem Leben abseits der Kameras teilhaben. Jetzt überrascht Julia ihre Fans mit einer besonders schönen Nachricht: Sie hat sich verlobt – und zwar schon vor einigen Monaten!

Auf Instagram teilte die 33-Jährige jetzt einige Schnappschüsse mit ihren Followern. Auf einem Bild hält die TV-Darstellerin ganz stolz ihren Verlobungsring in die Kamera, auf einem anderen kuschelt sie mit ihrem Verlobten Malte. "Ich habe die Ehre, den wundertollsten Menschen auf diesem Planeten für immer behalten zu dürfen. Ich liebe dich bis zum Mond und zurück. Ich bin so glücklich, dass ich beim Schreiben dieses Textes schon wieder Pipi in den Augen habe", kommentierte sie die Fotos. Tatsächlich hat ihr Partner ihr die Frage aller Fragen bereits an ihrem Geburtstag im Juli gestellt. Julia wollte diesen schönen Moment aber zunächst noch ein bisschen für sich behalten.

Außerdem teilte die Brünette ein kurzes Video, das sie grinsend im Bett zeigt. "Der nächste Morgen: Aufgewacht, festgestellt, dass ich verlobt bin und mich direkt noch mal gefreut", erklärte sie, was es mit dem Clip auf sich hat. Könnt ihr verstehen, dass Julia sich mit der Verlobungsverkündung so lange Zeit gelassen hat? Stimmt ab!

Instagram / julia.augustin_ Julia Augustin mit ihrem Verlobten Malte

Instagram / julia.augustin_ Julia Augustin, Schauspielerin

Instagram / julia.augustin_ Julia Augustin, "Alles was zählt"-Star

