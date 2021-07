Das dürfte die Alles was zählt-Fans doppelt hart treffen! In der letzten Zeit durften sich die Zuschauer über viele neue Gesichter in der RTL-Vorabendserie freuen. Zuletzt gab es sogar ein überraschendes Comeback: Maximilian von Altenburg (Francisco Medina, 44) und Nathalie (Amrei Haardt, 31) kehrten zurück! Nach diesem freudigen Wiedersehen wird jetzt wohl das Lächeln in den Gesichtern der Fans erlöschen, denn: Lars Korten sowie Julia Augustin (33) verlassen das Erfolgsformat schon bald!

15 Jahre lang verkörperte Jule die Rolle der Vanessa Steinkamp und ist eines der letzten verbliebenen Gesichter der ersten Stunde. Neun Jahre später stieß Lars (49) alias Christoph Lukowski zum Cast hinzu. Doch nun kehrt das Soap-Ehepaar dem Serien-Wohnort Essen den Rücken. Wie RTL verrät, verschlägt es die junge Ärztin und ihren Mann nach Südkorea. Dort wollen sie zusammen mit ihrem kleinen Sohn Henry ein neues Leben beginnen. Zum letzten Mal werden die beiden am 6. September zu sehen sein.

Und was fangen die zwei Schauspieler mit ihrer neu gewonnenen Freizeit an? Jule hat sich kürzlich ein Haus mit einem großen Garten gekauft, der besonders viel Pflege braucht. Lars hingegen hat das Fernweh gepackt. "Ich werde meinen Wohnsitz auflösen und ich habe mir ein Schiff gekauft. Das wird die nächsten drei bis fünf Jahre im Mittelmeer – zwischen Griechenland und Kroatien hin und her pendeln", plaudert der 49-Jährige aus.

Julia Augustin, Schauspielerin

Lars Korten und Julia Augustin am Set von "Alles was zählt"

Lars Korten, Schauspieler

