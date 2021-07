Julia Augustin (33) lässt ihre Rolle bei Alles was zählt nun hinter sich! Jüngst gab RTL bekannt, dass sowohl Lars Korten (49) als auch die brünette Schönheit die beliebte Daily schon bald verlassen würden. Während die letzte Folge mit dem Serien-Ehepaar erst im September ausgestrahlt wird, endeten für das Duo die Dreharbeiten anscheinend schon. In Form eines rührenden Posts verabschiedete sich die Vanessa-Darstellerin nun von ihrer Serien-Familie.

Am Freitag veröffentlichte die 33-Jährige den Schnappschuss auf ihrem Instagram-Account. "Goodbye! Danke für eure Liebe", schrieb die Schauspielerin zu dem Steinkamp-Familienfoto und versprach ihren Fans, sich später noch einmal bei ihnen zu melden. Offenbar fiel auch Julias Kollegen der Abschied nach 15 Jahren nicht leicht. Besonders Kaja Schmidt-Tychsen (40) bewegte der Exit augenscheinlich, denn sie postete die Momentaufnahme ebenfalls in ihrer Story und betitelte sie mit den Worten "Mein Schwesterding".

In den Kommentaren zeigten sich zudem viele "Alles was zählt"-Fans sehr traurig und beteuerten, dass sie die gebürtige Hamburgerin in der Serie zukünftig sehr vermissen würden. Auch der Darsteller von Damian Steinkamp, Christian Feist (41), kann den Abschied noch nicht realisieren. Versehen mit einem schockierten Smiley schrieb er unter dem Post: "Whaaat??? Ok". André Dietz (45) wiederum, der das RTL-Format selbst im vergangenen Jahr verlassen hatte, nahm das Ganze etwas lockerer und kommentierte: "Willkommen in der freien Wildbahn".

