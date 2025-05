Was trieb Julia Augustin während "Alles was zählt"-Auszeit?

Julia Augustin (37), bekannt aus der Serie Alles was zählt, gönnte sich nach ihrem Ausstieg im Jahr 2021 eine wohlverdiente Auszeit. Die Schauspielerin, die viele Jahre in der Rolle der Dr. Vanessa Steinkamp zu sehen war, plaudert nun gegenüber RTL aus, wie sie die vergangenen Jahre verbracht hat. "Ich habe erst mal mein Leben gechillt, musste erst mal wieder ein bisschen klarkommen, zu mir finden", erklärt sie im Interview. Sie kaufte sich sogar ein Haus und richtete sich dort ein neues Zuhause ein.

Nach Jahren intensiver Dreharbeiten hatte sich Julia diese Auszeit wohl mehr als verdient. Der Kauf eines eigenen Hauses gab ihr den nötigen Rückzugsort, um wieder Energie zu tanken und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. "Ich habe mit meinen Hunden, meiner Katze und meinem Verlobten im Garten rumgetüdelt und renoviert", berichtet sie. Abseits des Rampenlichts konnte die Serienbekanntheit so in Ruhe herausfinden, was ihr privat wirklich wichtig ist. Die Nähe zur Natur und die gemeinsame Zeit mit ihrer Familie scheinen dabei eine entscheidende Rolle gespielt zu haben.

Mittlerweile ist die 37-Jährige bereit für ihr Comeback: Bereits am 21. Mai kehrte sie in die erfolgreiche Vorabendserie zurück – zunächst allerdings nur für einen Gastauftritt. Mit frischem Elan schlüpft sie erneut in die Rolle der Dr. Vanessa Steinkamp, die eine vielversprechende Storyline mitbringt. Die Fans von "Alles was zählt" dürfen sich auf emotionale und kraftvolle Momente freuen, in denen Julia ihre Figur als Ärztin auf eindrucksvolle Weise wieder zum Leben erweckt.

RTL / Julia Feldhagen Schauspielerin Julia Augustin

Julia Augustin im Juni 2007

