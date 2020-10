Rebel Wilson (40) präsentiert sich ihren Followern mal wieder wie aus dem Ei gepellt! Seitdem die Schauspielerin Anfang des Jahres ihren Extrapfunden den Kampf angesagt hat, gibt sie im Netz laufend Body-Updates. Mal hoch motiviert in Sportklamotten – dann wieder im Bikini oder in umwerfender Abendgarderobe. Für ihren letzten Social-Media-Content hat sie sich ebenfalls ordentlich in Schale geschmissen. Und das anscheinend nur, um zu Hause gemütlich ihr Eis zu löffeln.

Mit einem Lächeln auf den Lippen ist Rebel auf ihren neuesten Instagram-Schnappschüssen dabei zu sehen, wie sie das kalte Dessert nascht – doch ist sie dafür nicht ein bisschen overdressed? Sie trägt ein eng anliegendes schwarzes Kleid mit tiefem Ausschnitt und dezentes Make-up. "Ich bin vielleicht ein bisschen voreingenommen, aber das ist das gesündeste Eis hier", schreibt Rebel zu den Fotos. Tatsächlich könnte ihre süße Wahl von ihrem Freund Jacob Busch beeinflusst worden sein – er ist der Gründe der Eismarke.

Der Unternehmer ist seit ein paar Wochen offiziell der neue Mann an der Seite der Australierin. Laut einem Insider von Us Weekly sollen sich die Turteltauben allerdings bereits im vergangenen Jahr zu ersten Dates verabredet haben, wegen der aktuellen Gesundheitskrise mussten sie mit ihrer Romanze schließlich pausieren. "Als sie in die USA zurückgekehrt ist, haben sie mit dem Dating dort weitergemacht, wo sie aufgehört haben, und es wurde ernster zwischen den beiden", so die Quelle.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Oktober 2020

Getty Images Rebel Wilson und Jacob Busch bei der Monte-Carlo Gala For Planetary Health

Instagram / rebelwilson Jacob Busch und Rebel Wilson

