Jade Übach (26) gibt ganz intime Beziehungseinblicke! Bereits im August dieses Jahres verriet die Blondine: Sie hat jetzt einen Freund. Nach einigen Kuppelshow-Versuchen bei Der Bachelor oder Bachelor in Paradise hat sie letztlich abseits der Kamera ihren Mister Right gefunden. Zwar hält sie diesen strikt aus der Öffentlichkeit heraus – dass die beiden aber noch immer richtig glücklich miteinander sind, bewies sie nun dennoch im Netz: Jade teilte einen witzigen Einblick in eine Kuschel-Session mit ihrem Liebsten!

In ihrer Instagram-Story sieht man Jade ganz gemütlich im Bett liegen – in den Armen ihres Freundes, dessen Gesicht sie aber selbstverständlich nicht präsentiert. Den intimen Moment nutzte sie allerdings auch kurz, um ihrer Community kichernd von einer grammatikalisch nicht ganz korrekten Aussage ihres Partners zu berichten: "Also ich habe gerade das schönste Kompliment bekommen, was man jemals bekommen kann. Und zwar: 'Schatz, du bist das Schönste, was ich je erlebt hab.' Meint ihr, mein Freund ist schlau? Schlau? Schlau? Nein, haha", witzelte sie in die Kamera, während ihr Freund ihr spielerisch die Hand auf den Kopf legt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Jade Clips teilt, in denen ihre neue Flamme zu sehen ist. Schon wenige Tage nach der Bestätigung der Beziehung veröffentlichte sie ein Video, in dem sie ihren Kopf an seine Schulter legt – und die Zunge frech in Richtung seines Armes ausstreckt. "Angeleckt, ist meins", kommentierte sie die Aufnahme.

