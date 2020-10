Lovis, Loki und L...? Seit wenigen Wochen ist bekannt: Die kleine Rasselbande von Unter uns-Star Patrick Müller (32) und seiner Frau Joy (29) wird bald noch größer. Die Kids Lovis und Loki dürfen sich über ein Geschwisterchen freuen. Doch bis Nachwuchs Nummer drei das Licht der Welt erblickt, wird wohl noch ein Weilchen vergehen. Zwar trägt die Schauspielerin schon eine beachtliche Babykugel mit sich, das Kleine soll aber erst im kommenden Februar geboren werden. Haben sich die zukünftigen Dreifach-Eltern trotzdem schon Gedanken über einen Namen gemacht?

Auf Instagram stellt sich der Tobias-Darsteller den neugierigen Fragen seiner Community. Ein Follower will in dem Q&A von ihm wissen, ob auch das dritte Kind einen Namen mit L bekommen wird. "Wahrscheinlich nicht. Wissen wir aber noch nicht", antwortet der 32-Jährige. Über erste Ideen oder Wünsche hüllt er sich vorerst in Stillschweigen, seine Fans müssen sich wohl weiter gedulden.

Doch egal, ob auch ihre kleine Schwester oder ihr kleiner Bruder mit dem Buchstaben L beginnen wird oder nicht – die Kids des Paares sind mehr als glücklich über das neue Familienmitglied. "Loki hat es im Gespräch aufgeschnappt und sich mega gefreut", erzählt Patrick gegenüber Promiflash. Sein Sohn sei hingegen noch etwas zu klein, um das Ganze richtig zu verstehen. "Von Lovis kam mit seinem einen Jahr noch nicht ganz so viel Reaktion", erklärt er.

