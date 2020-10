Anfang Oktober machte es Julia Prokopy (25) offiziell: Sie und ihr Freund Nico Schwanz (42) erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Und seit sie ihre Fans eingeweiht hat, gibt die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin ihnen auch regelmäßig Updates auf Social Media. Nun teilte die werdende Mama einen ganz besonderen Moment mit ihrer Community: Julia hat erstmals die Tritte ihres ungeborenen Kindes gespürt.

In ihrer Instagram-Story teilte die 25-Jährige ein Video, in dem sie auf dem Sofa liegt und TV schaut – doch nicht das Fernsehprogramm ist für sie der Hingucker, sondern ihr Bauch. Dort sieht man nämlich leichte Bewegungen, die von ihrem Nachwuchs kommen. "Heute habe ich zum ersten Mal mein Baby eskalieren sehen – wenn auch nur minimal", schrieb sie zu dem Clip. Von nun an kann sich Julia wohl öfter auf Strampeleien einstellen. Die Schwangere ist mittlerweile im sechsten Monat – und ab diesem Zeitpunkt sollen sich die Kleinen in der Regel häufiger bemerkbar machen.

Julia und Nico freuen sich riesig auf ihr gemeinsames Kind – auch wenn es nicht geplant war. Das Männermodel gab offen zu: "Man liebt sich und wir haben uns außerordentlich viel geliebt. Und das eine Mal ist es halt passiert, wo das Gummi geplatzt ist."

Jürgen Wunderlich Nico Schwanz und Julia Prokopy beim Angermaier-Trachten-Shooting

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy, deutsches Playmate

Instagram / nicoschwanz Julia Prokopy und Nico Schwanz

