Schauspieler Penn Badgley (33) kehrt als Stalker-Jo zurück! In der Netflix-Serie You spielt er einen jungen Mann, der sich in der zweiten Staffel in Love (Victoria Pedretti, 25) verliebt und alle unliebsamen Hindernisse, die ihrer Liebe im Weg stehen, hemmungslos aus dem Weg räumt. Nachdem vor ein paar Wochen bekannt gegeben wurde, dass Drehstart im November ist, gibt Netflix weitere Details preis: Unter anderem werden sich zwei Schauspieler zu dem Cast hinzugesellen!

Laut The Sun handelt es sich bei den Neuzugängen um Shalita Grant und Travis VanWinkle. Sowohl Jo als auch Love werden sich wohl entscheiden müssen, ob ihre neuen "Freunde" es ernst mit ihnen meinen. Shalita verkörpert Sherry, eine Mom-Fluencerin, die Love in der neuen Stadt willkommen heißen wird. Doch dabei soll sie wohl nicht ganz uneigennützige Absichten haben. Travis wird den reichen Cary spielen, mit dem sich Jo anfreundet.

Der Cliffhanger im zweiten Staffelfinale war auf jeden Fall vielversprechend für die Fans der Stalker-Serie. Nachdem Jo schockiert feststellen musste, dass Love ebenso wie er ein Killer ist, musste er die Nachricht verdauen, dass er erstmals Papa wird. In einer Zukunftssequenz sieht der Zuschauer, wie er und Love in einer anderen Stadt in ein großes Haus ziehen. Dort beobachtet er ganz in seiner alten Stalker-Manie seine Nachbarin durch den Zaun.

Getty Images Shalita Grant, Schauspielerin

Instagram / travisvanwinkle Travis VanWinkle, Rolle in "You" Staffel 3

Beth Dubber/Netflix Victoria Pedretti und Penn Badgley in der Serie "You", Staffel 2

