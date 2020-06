Eva Longoria (45) schwelgt in Erinnerungen! Die Schauspielerin erlangte durch die Dramedy-Serie Desperate Housewives internationale Berühmtheit. Darin verkörperte sie die Rolle der selbstbewussten Gabrielle Solis, die mit ihrem wohlhabenden Ehemann Carlos in der Wisteria Lane lebt. Gabby wirft in der ersten Staffel schnell ein Auge auf den höchst attraktiven Gärtner des Paares und fängt prompt eine Affäre mit ihm an. An diese wilde Serienzeit denkt Eva jetzt mit einem Throwback-Pic zurück!

"Wer erinnert sich an dieses explosive Duo aus der Vergangenheit?", fragte die gebürtige Texanerin auf Instagram. Das Foto zeigt Gabby mit dem Darsteller Jesse Metcalfe (41), der den hotten Gärtner John in "Desperate Housewives" spielte. Auf dem Schnappschuss liegen sich die beiden Schauspieler in den Armen und machen für einen Streifen von Automatenfotos unterschiedliche Posen – und die kommen bei den Fans der 45-Jährigen richtig gut an. "Wir wollen eine neunte Staffel", wünschte sich ein Kommentator sehnlichst. "Der beste Gärtner aller Zeiten", schrieb ein anderer User.

Die beliebte Serie um die "Hausfrauen" Lynette, Bree, Susan, Edie und Gabby endete 2012 nach acht Staffeln. Kürzlich trafen zwei der Darstellerinnen – Eva und Marcia Cross (58), die die Figur der Bree Van De Kamp verkörperte – für die Webserie "Stars in the House" virtuell wieder aufeinander.

Getty Images Eva Longoria im Jahr 2020

Getty Images Jesse Metcalfe im Jahr 2019

Getty Images Der Cast von "Desperate Housewives"



