Seit ihrer Teilnahme an Love Island sind Anna Iffländer und Marc Zimmermann unzertrennlich. Gemeinsam als Paar verließen die beiden Turteltauben die Show und sind auch heute noch megahappy miteinander. Kein Wunder, dass sich da vor allem die Blondine vor lauter Glück nicht mit einer deftigen Liebeserklärung zurückhalten kann: Anna widmet ihrem Marc süße Worte im Netz und backt nebenbei eine ganz besondere Pizza!

Bei ihnen geht die Liebe wohl durch den Magen! Via Instagram teilte die Blondine ein niedliches Couple-Pic der beiden. "Wir sind wie Nudeln mit Käse, Kaffee mit Zucker, Kuchen mit Apfel, Sushi mit Reis. Ohneeinander nur halb so toll", betitelte sie ihren Beitrag witzig umschrieben. Und dass sie ihren Marc wirklich zum Fressen gern hat, demonstrierte sie direkt in ihrer Story. In Buchstaben aus Salami schrieb sie auf eine Herzchen-Pizza "gesucht, gefunden, Marcanna".

Dass die beiden es wirklich ernst miteinander meinen, zeigt auch, dass Marc bereits Annas Eltern kennenlernen durfte. "Das hat alles perfekt gepasst. Sie haben ihn alle mit offenen Armen empfangen", hatte die Beauty vor Kurzem ihren Fans im Netz berichtet. Ihr sei es sehr wichtig gewesen, dass ihre Familie den Kölner mag.

Anzeige

Instagram / annaiff Marc Zimmermann und Anna Iffländer, "Love Island"-Paar 2020

Anzeige

Instagram / annaiff Anna Iffländer, "Love Island"-Kandidatin 2020

Anzeige

Instagram / marcz_instagraem Anna Iffländer und Marc Zimmermann, Traumpaar aus "Love Island" 2020

Anzeige

Wie findet ihr den Beitrag? Total süß! Etwas too much... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de