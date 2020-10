Heißes Update von Jessica Alves (37)! Im Laufe ihres Lebens hat die Reality-TV-Persönlichkeit – die als Rodrigo Alves geboren wurde – sich schon zahlreichen Schönheitsoperationen unterzogen: So hat die ehemalige "Celebrity Big Brother"-Kandidatin sich allein ihre Nase ganze zwölf Mal machen lassen! Auf ihrem Weg von Real-Life-Ken zur Barbie hat sie sich außerdem für kugelrunde große Brüste unters Messer gelegt. Wer ein besonders großer Fan ihres XXL-Dekolletés zu sein scheint? Jessicas Freund!

Paparazzi lichteten das OP-Wunder jetzt mit einem Freund vor einem Restaurant in Mailand ab, wo sie den Fotografen eine spektakuläre Show boten: Jessica und Giacomo werfen sich auf den Bildern von einer intimen Pose in die nächste – auf einem besonders heißen Foto küsst der Italiener sogar ihre Brüste! Auf einem weiteren Bild gab es einen Schmatzer auf den Mund. Die beiden scheinen sich ziemlich nahe zu stehen...

Tatsächlich haben die zwei es vor einer Weile mal miteinander versucht: "Vor drei Jahren hatten wir eine Beziehung, aus der eine sehr enge Freundschaft entstanden ist", schilderte der Kurven-Star 2017 gegenüber Daily Mail. Damals sei Jessica noch Rodrigo gewesen. Der plastische Chirurg habe sie bei ihrer Verwandlung stets unterstützt. Bis heute seien sie gute Freunde.

Was sagt ihr dazu, dass Jessica so heiß mit ihrem Ex posiert?