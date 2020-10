Schon bald wird die Beziehung von Willi (45) und Jasmin Herren (41) auf die Probe gestellt! Seit zwei Jahren ist das Paar nun verheiratet und jetzt stellen sie sich bei Temptation Island V.I.P. der Verführung durch andere Singles. In der "normalen" Ausgabe von Temptation Island konnten die Zuschauer bereits beobachten, wie einige Beziehungen in die Brüche gingen. Trotzdem wagen die Herrens den Treuetest und verraten gegenüber Promiflash, was ihnen zum Verhängnis werden könnte.

Nach dem Sommerhaus der Stars und einer Beziehungspause scheinen Willi und Jasmin enger zusammengewachsen zu sein. Dennoch weiß das Paar genau, wie man bei ihnen punkten kann. Vor allem zwei Dinge seien wichtig, um bei ihnen landen zu können "Uns beide bekommt man über Humor und gute Gespräche. Klar spielt das Äußere auch immer eine Rolle. Aber das Wichtigste ist dass man sich gut versteht", sagen sie gegenüber Promiflash. Wenn die Chemie stimme, passiere der Rest von ganz allein.

Der Entertainer und seine Frau freuen sich schon auf die anderen Pärchen bei "Temptation Island V.I.P.". Giulia Siegel (45) und Ludwig Heer (39) kennen die beiden sogar privat. Auch auf Stephie (26) und Julian (28) ist das Paar gespannt: "Wir haben sie damals im Sommerhaus verfolgt und da fanden wir beide toll", verraten sie im Promiflash-Interview.

Instagram / jasminherren78 Willi und Jasmin Herren im Megapark

Instagram / jasminherren78 Jasmin und Willi Herren

TVNOW / Frank Fastner Die Temptation Island V.I.P-Kandidaten mit Moderatorin Angela Finger-Erben

