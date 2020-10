Sam Smith (28) gibt ein Liebes-Update! Nach der Trennung von seinem Ex Brandon Flynn (27) sah es im vergangenen August so aus, als hätte der Sänger sein Herz endlich wieder verschenkt. Er wurde knutschend mit dem Möbeldesigner Francois Rocci erwischt. Doch offensichtlich war dies nur ein kurzweiliger Sommer-Flirt, denn Sam betonte nun: Er ist noch immer auf der Suche nach seinem Mr. Right.

Als er in der TV-Show "Watch What Happens Live With Andy Cohen" per Videocall zugeschaltet wurde, plauderte er offen über seinen Beziehungsstatus und stellte klar: "Ich bin noch immer Single. Ich stehe in der ersten Reihe mit allen anderen Singles und es ist echt schwierig. Ich habe mich bei allen Dating-Apps und so angemeldet." Eine dieser Plattformen hätte ihn aber schon nach einer Nacht "wieder rausgeschmissen", weil man sein Profil für einen Fake gehalten habe.

Dabei hatte er gehofft, während des Lockdowns zumindest den einen oder anderen Online-Flirt zu haben. Doch ganz so einfach, wie Sam sich das vorgestellt hatte, war es letztendlich nicht. Im Interview mit dem Radiosender SiriusXM verriet er: "Dann fühlst du dich zu den Typen hingezogen und hast so eine Art Quarantäne-Beziehung. Das ist ganz schön gefährlich."

Anzeige

Instagram / samsmith Sam Smith, Sänger

Anzeige

Instagram / samsmith Sam Smith im September 2020

Anzeige

Getty Images Sam Smith, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de