Das Eva-Bashing geht in eine neue Runde! Schon seit die ehemalige Der Bachelor-Finalistin mit ihrem Freund Chris ins Sommerhaus der Stars eingezogen ist, machten ihr die anderen Teilnehmer das Leben mehr oder weniger zur Hölle. Der Grund: Evas ständige Sticheleien in Richtung ihres Ex-Flirts Andrej Mangold (33) und dessen Freundin Jennifer Lange (27). Dass Eva das Paar nach einem Spiel nach Hause schicken durfte, änderte an dieser Situation nichts: Bei einer neuen Challenge planen die Stars nun vorab, sich gegen die 28-Jährige zu verbünden.

Bevor es in der heutigen Folge zum nächsten Spiel "Abhängen" geht, ist für die Robens, Lisha und Lou sowie Michaela Scherer (54) und Martin Bolze (63) klar: Es gilt ausschließlich, Eva und Chris auszuschalten. Während die Frauen Fragen beantworten müssen, halten sich ihre Partner an Seilen fest. Bei jeder falsch beantworteten Frage werden die Schnüre gelockert und die Männer kommen dem Abgrund in Form eines Schlammbeckens näher. "Alle auf Eva. Caro weiß Bescheid", flüstert die YouTuberin Michaela ins Ohr. Eva sieht ihre Felle direkt davonschwimmen. "Die werden mir alle Fragen zuschieben", beschwert sie sich vorab bei ihrem Freund.

Doch geht die Strategie auch auf? Sieht ganz so aus: Die ersten kniffligen Aufgaben werden immer der Promi Big Brother-Bewohnerin zugespielt. Zunächst kann sie zwar noch die eine oder andere Frage beantworten – doch schon bald sieht es gar nicht gut für die zwei aus. "Wir werden hier auseinandergenommen", schreit Eva, kurz bevor Chris im Matsch landet. Nachdem auch die anderen Herren sich nicht mehr an den Seilen halten können, gehen Lisha und Lou als Sieger save in die nächste Runde.

