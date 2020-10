Lishas Strategie bei Das Sommerhaus der Stars ist wohl endgültig hinfällig. Eigentlich hatte die YouTuberin beschlossen, ihrer Rivalin Evanthia Benetatou (28) eine Freundschaft vorzugaukeln, um sie dann eiskalt rauszuwerfen. Doch so sehr sie sich auch bemüht, ihr Plan will einfach aufgehen. In Folge neun gerät Lisha erneut heftig mit der ehemaligen Bachelor-Kandidatin aneinander – und das nicht zu knapp. Nach einem ersten Zoff verliert der Webstar plötzlich jegliche Contenance!

Eigentlich gilt Lishas geballter Unmut in diesem Fall Evas Verbündeter Diana Herold (46), da sie hinter ihrem Rücken über sie geredet haben soll. Aber als die Rosen-Finalistin von Andrej Mangold (33) sich dann in Auseinandersetzung einmischt, kann sich die Berlinerin nicht mehr zusammen reißen. "Du wurdest gef*ckt und stehen gelassen und das ist dein größtes Problem", schimpft Lisha lauthals.

Damit spielt sie mehr oder weniger subtil auf Evas "Bachelor"-Teilnahme an. Immer wieder betonte sie selbst, dass Andrej damals zwar Sex mit ihr hatte, sich im Finale dann aber für ihre Nebenbuhlerin Jennifer Lange (27) entschied. Im Sommerhaus wollte Eva dann ein klärendes Gespräch Andrej und Jenny führen – und wurde dadurch zum Staatsfeind Nummer eins in der Promi-WG.

