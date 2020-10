So geht Roman Elyas mit seinem Escort-Geheimnis um. Der Wahlkölner kämpft zurzeit in dem Kuppelformat Prince Charming um das Herz des Single-Mannes Alexander Schäfer. Sein Konkurrent Arne Szalay lüftete in einem YouTube-Video jetzt allerdings ein lang gehütetes Geheimnis des dunkelhaarigen Hotties: Er hat fünf Jahre lang als Callboy gearbeitet. Im Promiflash-Interview spricht Roman jetzt darüber, wie er mit diesem Zwangs-Outing umgeht.

"Ich kann meine Vergangenheit nicht ändern. Trotzdem habe ich gedacht, dass ich damit vollkommen abschließen kann", meinte der Fitness-Fan gegenüber Promiflash. Warum sein "Prince Charming"-Mitstreiter sich dazu entschieden hat, seine Vergangenheit jetzt offen zu legen, ist Roman völlig unverständlich. Zurückschlagen möchte er allerdings nicht: "ADoch auf blanken Hass von ihm und auch so manchen Mitkandidaten, die ihn noch feiern, werde ich nie mit Hass antworten", erklärte er.

In die Escort-Szene rutschte Roman, nachdem sein damaliger Freund wegen Betruges festgenommen worden war, erzählte er gegenüber Bild: "Er hatte mich zuvor überredet, meinen Job zu kündigen. Meine erste Liebe machte mich obdachlos. [...] Es gab Nächte, in denen ich wach blieb und ziellos durch die Stadt lief. Ich musste schnell Geld verdienen, habe meinen Körper dafür auf Online-Portalen angeboten." Diese Zeit hat Roman psychisch schwer belastet. Einen Schlussstrich zog der gebürtige Österreicher, nachdem ein Freier ihn angriff und verletzte.

Instagram / arneszalay Arne Szalay, "Prince Charming"-Teilnehmer

Instagram / roman_elyas "Prince Charming"-Teilnehmer Roman Elyas

Instagram / roman_elyas Roman Elyas, "Prince Charming"-Kandidat

