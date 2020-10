Sie hört trotz allem nicht auf zu strahlen! 2008 wurde Katie Piper Opfer eines verhängnisvollen Racheakts ihres Ex-Freundes Daniel Lynch. Weil er die Trennung nicht hatte akzeptieren wollen, stiftete er seinen Kumpel Stefan Sylvestre dazu an, seine Ex mit Schwefelsäure zu übergießen. Katie hatte den Angriff überlebt, musste sich allerdings daraufhin zahlreichen Operationen unterziehen. Vor Kurzem wurde sie erneut operiert – wie es ihr aktuell geht, erklärt nun ein Sprecher.

"Katie nähert sich jetzt ihrer 400. Operation, aber sie ist so zuversichtlich wie immer", gibt ein Pressevertreter der Blondine gegenüber MailOnline preis. Vergangene Woche wurde die 37-Jährige an ihrem rechten Auge operiert – der Eingriff sei nötig gewesen, damit sie ihr Sehvermögen nicht vollständig verliere. "Das Auge heilt gut und Katie blickt weiterhin positiv in die Zukunft und kann dem unglaublichen Augenchirurgen und dem Team nicht genug für ihre Arbeit [...] danken", heißt es in dem Gesundheitsupdate weiter.

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Katie ein Foto aus dem Krankenhaus und versicherte ihrer Community in dem Beitrag persönlich, dass es ihr gut gehe und sie sich von der OP erhole. Erst im Sommer hatte die zweifache Mutter wegen wiederkehrender Entzündungen an ihrem blinden Auge operiert werden müssen.

