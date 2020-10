Bei Bauer sucht Frau wird sich demnächst nicht nur verliebt – erst einmal werden Rekorde geknackt! Ab dem 26. Oktober verhilft Moderatorin Inka Bause (51) wieder zahlreichen Landwirten vor laufender Kamera zu ihrem Liebesglück – und dabei dürfen sich die Zuschauer auch in der kommenden Staffel wieder auf viele sympathische Landwirte, traumhafte Bauernhöfe und einige Besonderheiten freuen: Ein liebeshungriger Bauer stellt schon zu Beginn des TV-Formats einen "Bauer sucht Frau"-Rekord auf!

Diese erfreuliche Nachricht bekommt der Jungbauer Patrick in der kommenden Staffel laut RTL von Inka höchstpersönlich überbracht. "In 16 Staffeln hat keiner jemals so viele Bewerbungen bekommen wie du!", lässt die Moderatorin ihren Schützling wissen und stellt diesen damit vor die Qual der Wahl: Der 24-Jährige wählt aus allen Zuschriften sechs Frauen aus, die er persönlich kennenlernen möchte.

Und für diesen besonderen Anlass hat sich der attraktive Landwirt eine ganz besondere Idee einfallen lassen: "Ich habe mir überlegt, dass jede Frau, die ich dann tatsächlich zur Hofwoche einlade, eine Sonnenblume von mir überreicht bekommt", erklärt er seinen Plan, der offenbar auch bei Inka auf Anklang stößt – sie scherzt: "Der Land-Bachelor sozusagen."

TVNOW / Stefan Gregorowius Inka Bause für die 16. Staffel von "Bauer sucht Frau"

TVNOW Bauer Patrick mit seinen Liebesanwärterinnen bei "Bauer sucht Frau"

