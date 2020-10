Leroy Leone (31) musste am Wochenende ein schlimmes Erlebnis verkraften. Seit September ist der Schauspieler als Marc bei Berlin - Tag & Nacht zu sehen. Im Gegensatz zu seiner Serienrolle ist der 31-Jährige im echten Leben nicht nur deutlich harmoniebedürftiger – er fühlt sich darüber hinaus zu Männern und nicht zu Frauen hingezogen. Leroy steht öffentlich zu seiner Homosexualität – und wurde genau deshalb jetzt auf übelste Weise angefeindet.

In einer Instagram-Story meldet sich der Serienstar am Sonntag sichtlich unter Schock bei seinen Fans und berichtet von einer Situation, die sich offenbar kurz zuvor abspielte: Er habe mitbekommen, wie eine Gruppe 18-Jähriger ihn erkannt, jedoch aufgrund seiner Sexualität beleidigten hätte – nichtsdestotrotz hätten die Jugendlichen ihn um ein Foto gebeten. Weil er das jedoch verweigerte, wurde er von einem der Jungs plötzlich attackiert: "Und dann rotzt der mir ins Gesicht. Ich war total sprachlos!", berichtet er.

Normalerweise sei er eigentlich sehr schlagfertig – in dem Moment habe Leroy jedoch gar nicht gewusst, wie er reagieren soll. Kurz nach dem Angriff kann er sich aber wieder etwas sammeln und gibt seine Gedanken in seiner Story preis: "Die LGBTQ-Community hat es immer noch schwer da draußen, weil sie einfach nicht akzeptiert wird. Und warum? Das geht nicht in meinen Kopf rein. Man tut doch niemandem etwas Böses damit." Er will sich von dem Erlebnis jedoch nicht aus der Bahn werfen lassen und weiterhin selbstbewusst zu sich stehen.

Anzeige

Instagram / _leroyleone_ Leroy Leone im September 2020

Anzeige

Instagram / _leroyleone_ "Berlin - Tag & Nacht"-Star Leroy Leone

Anzeige

Instagram / _leroyleone_ Leroy Leone, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de