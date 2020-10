Im Sommerhaus der Stars gibt es wohl keinen Frieden mehr! Die Stimmung spitzt sich immer weiter zu und vor allem die Ex-Bachelor-Kandidatin Evanthia Benetatou (28) ist immer wieder Opfer von Angriffen der anderen Bewohner. In der aktuellen Folge ging die Youtuberin Lisha auf die Griechin los und warf mit Schimpfwörtern um sich. Im Promiflash-Interview lässt Eva die Aktion noch einmal Revue passieren. Wäre die Situation ohne Kameras anders verlaufen?

Die Verhaltensweise der Berlinerin habe die Beauty durchaus geschockt und verletzt. Überrascht sei sie jedoch nicht gewesen. "Wer solch ein Gefühl in sich hat und verbreitet, dem ist eh alles zuzutrauen", erzählte die Influencerin. Dennoch sei es wichtig, trotz solcher Provokationen Ruhe zu bewahren und nicht handgreiflich zu werden. Körperliche Auseinandersetzungen lehne sie grundsätzlich ab. "So was passiert mir selbst nach tagelangen Beleidigungen und Angriffen nicht", sagt sie.

Der Streit zwischen den beiden eskalierte in der vergangenen Folge wegen einer Prosecco-Flasche. Eva gönnte sich mit ihrem Verlobten Chris Broy sowie Diana Herold (46) und deren Mann ein Gläschen Prosecco, ohne den anderen etwas anzubieten. Lisha gefiel das überhaupt nicht und sie unterstellte der Influencerin Egoismus.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

