Kylie Minogue (52) und ihr Partner Paul Solomons sollen über den nächsten Beziehungsschritt nachdenken! Die Sängerin und der Creative Director sind seit nunmehr zwei Jahren ein Paar – ihr persönliches Glück teilen sie aber eher selten mit der Öffentlichkeit. Ganz privat in ihrem Anwesen in London seien die zwei aber verliebter denn je und deshalb auch mitten in der Planung ihrer Hochzeit! Das Liebesspektakel soll allerdings in Kylies Heimat Australien stattfinden und das stellt sie noch vor einige Herausforderungen.

Wie ein Insider am Montag im Interview mit New Idea ausplauderte, plane die "Say Something"-Interpretin den großen Tag in Melbourne, denn dort leben ihre Angehörigen: "Familie ist Kylie sehr wichtig. Sie will, dass ihre Mutter, ihr Vater und ihre Geschwister bei der Hochzeit dabei sein können." Da die aktuelle Gesundheitskrise weltweit aber wieder Fahrt aufnimmt, müssen sich die Eheleute in spe noch etwas gedulden. "Sie und Paul beobachten die momentane Situation in Down Under ganz genau, weil sie natürlich nach Hause fliegen wollen, ohne jemanden einem Risiko auszusetzen", fügte die Quelle hinzu.

Kylie und Paul haben sich im Frühjahr 2018 durch gemeinsame Freunde kennengelernt – und schon zu Beginn ihrer Beziehung habe sich der 43-Jährige bewiesen. Im Oktober desselben Jahres litt der Bühnenstar an einer Stimmbandentzündung, seinerzeit mussten etliche Konzerte deswegen abgesagt werden. Paul habe die Blondine damals wieder gesund gepflegt: "Meine Fans und meine Welt sind ihm wichtig, aber hauptsächlich kümmert er sich um mich. Es ist so schön, diese eine Person zu haben, die nichts mit der Tour zu tun hat und nur will, dass ich gesund bin", erinnerte sie sich im Interview mit The Sun.

Getty Images Kylie Minogue im März 2020

Getty Images Kylie Minogue, Sängerin

Instagram / kylieminogue Kylie Minogue und Paul Solomons, Dezember 2019

