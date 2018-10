Große Sorge um Kylie Minogue (50)! Nach drei Jahren Pause veröffentlichte die Sängerin im April ihr bereits 14. Album. Damit ihre Fans auch wissen, wie sich die Songs von "Golden" live anhören, ist die Australierin momentan auf großer Welttournee. Doch jetzt hat der 50-Jährigen eine Krankheit einen Strich durch die Rechnung gemacht: Gleich zwei Termine ihrer Konzertreihe musste Kylie absagen!

Auf ihrem Twitter-Account überbrachte die "Can't Get You Out Of My Head"-Interpretin die schlechte Nachricht: "Meine Lieben. Es tut mir so leid, euch mitteilen zu müssen, dass ich die Shows heute Abend in Dublin und morgen in Belfast nicht spielen kann." Sie habe versucht, wieder rechtzeitig auf die Beine zu kommen, aber eine Halsentzündung belaste einfach ihre Stimme zu sehr.

Kylie hat jetzt fast vier Wochen Zeit, um sich auf ihre Gesundheit zu konzentrieren. Der nächste Auftritt soll dann erst am 6. November in Luxemburg stattfinden. "Ich verspreche, dass ich so schnell wie möglich mit 100 Prozent zurückkommen werde", garantierte sie ihrer Community. Die ausgefallenen Gigs sollen demnächst nachgeholt werden.

WENN.com Kylie Minogue beim "Golden"-Tourstopp in Bournemouth, Großbritannien

Getty Images Kylie Minogue in Madrid

Getty Images Kylie Minogue bei den GQ Men of the Year-Awards

