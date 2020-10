Geht Henrik Stoltenberg jetzt unter die Musiker? Der Kölner machte in der diesjährigen Love Island-Staffel unter anderem durch seine Sprache auf sich aufmerksam. Seine Wörter und Redewendungen wie "schlobbelig", "verschnitzelt", "Hops geschlingelt", "Lobbes" und "Bonschlonzo" machten nicht nur unter den Islandern die Runde, sondern etablierten sich auch schnell unter den Zuschauern. Jetzt bekommen seine Fans neues Futter: Henrik bringt bald offenbar einen "schlobbeligen" Song heraus!

In seiner Instagram-Story teilte der 24-Jährige mehrere Sequenzen, wie er mit dem Rapper und Songwriter K-Fly in einem Tonstudio sitzt. Dazu schrieb er "Song in the making", zu Deutsch: Song in Arbeit. Henrik scheint also unter die Musiker zu gehen – und tatsächlich: In einem weiteren Clip spielt er seinen Begleitern, unter anderem seinem Show-Flirt Sandra Janina und dem Temptation Island-Verführer Julien Momm, den Song vor. Markante Textpassagen wie "Bon Ronzo" oder "Ich werde ein bisschen schloppig in der Schlirne" fehlen darin natürlich nicht.

Der Student hat durch seine Ausdrucksweise inzwischen sogar schon sein eigenes Merchandise. Neben T-Shirts, Turnbeuteln und Pullis gibt es für eingefleischte Henrik-Fans inzwischen auch Tassen mit dem charakteristischen "Bonschlonzo"-Aufdruck zu kaufen.

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg "Love Island"-Kandidat Henrik Stoltenberg, 2020

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, "Love Island"-Teilnehmer 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de