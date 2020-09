"Bon Schlonzo!" – diesen Ausruf werden die Zuschauer der diesjährigen Love Island-Staffel wohl so schnell nicht wieder vergessen. Der Urheber ist natürlich Ulknudel Henrik, der in der Kuppelshow einen frei erfundenen Spruch nach dem anderen raushaut. Was genau "schlobbriger Lobbes" und "ich hab's verschnitzelt" bedeuten, hat zwar noch nicht jeder verstanden, lustig ist es natürlich trotzdem – finden zumindest seine Fans. Ex-Islander Luca feiert Henriks Kreationen sogar so sehr, dass er sich eine davon auf seiner Haut verewigen lassen will...

Das plauderte der Automobil-Kaufmann kurz nach seinem Exit bei Love Island – Aftersun: Der Talk danach aus. "Das habe ich ihm versprochen, das werde ich tun: Ich werde mir 'Bon Schlonzo' auf meinen Po tätowieren lassen", verkündete Luca stolz – und betonte: "Das ist die erste Tätigkeit, wenn ich hier raus bin!" Moderatorin Cathy Hummels zeigte sich total begeistert von der Idee: "Geil!" Doch die Beauty will auch einen Beweis sehen: "Du musst uns dann ein Foto schicken!"

Obwohl die Männer sich auf "Love Island" auch ganz schön gefetzt hatten, scheinen sie als gute Kumpels auseinander gegangen zu sein – schließlich würde man nicht jedem Dahergelaufenen ein Tattoo widmen, oder? "Wir sind immer noch gute Freunde, daran hat sich nichts geändert. Ich hab ihn gehasst in manchen Situationen, wenn er wieder übertrieben hat mit seinen Sprüchen", gibt der 24-Jährige zu. "Aber im nächsten Moment habe ich ihn wieder geliebt."

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

Anzeige

RTLZWEI Luca Wetzel, "Love Island"-Kandidat

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, "Love Island"-Kandidat 2020

Anzeige

RTLZWEI Henrik und Luca bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de