Will Lily James (31) etwa unangenehmen Fragen aus dem Weg gehen? In der vergangenen Woche hatte die Schauspielerin mit einem Fremdgehskandal auf sich aufmerksam gemacht: Sie und ihr verheirateter Co-Star Dominic West (51) wurden knutschend bei einem romantischen Ausflug in Rom erwischt. Nur eine Woche später war die 31-Jährige jetzt eigentlich für eine TV-Show gebucht – sagte ihren Auftritt jedoch ganz spontan ab!

Lily stand kürzlich für die neue Netflix-Produktion "Rebecca" vor der Kamera – für die sollte sie nun eigentlich gemeinsam mit ihrer Kollegin Armie Hammer (34) ordentlich die Werbetrommel rühren. Wie PageSix berichtet, muss Letztere den Job wohl vorerst alleine übernehmen: Lily hat einen gemeinsamen Auftritt für Montag in der "Today Show" in letzter Minute abgesagt.

Ob das im Zusammenhang mit den Paparazziaufnahmen steht? Die könnten immerhin zu einer heftigen Ehekrise zwischen Dominic und dessen Frau Catherine FitzGerald (49) führen. Zwar hatten die beiden kurz nach der Veröffentlichung der Fotos beteuert, dass sie nach wie vor schwer verliebt seien – ein Insider äußerte jedoch gegenüber Daily Mail Folgendes: "Es wird einige schwierige Gespräche geben, aber diese werden hinter verschlossenen Türen stattfinden."

