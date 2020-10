Endlich ist Nils Glagau (44) nicht mehr "der Neue" in der Höhle der Löwen! In Staffel sechs ist der Orthomol-Chef als Investor zur beliebten Tüftlershow gestoßen. Damals war er noch der Show-Jüngste – heute ist das aber Formel-1-Star Nico Rosberg (35), der in der aktuellen achten Staffel nun ganz neu dazugekommen ist. Inzwischen hat Nils schon zahlreiche Pitches gesehen und Gründer kennengelernt. Wie hat er sich seit seinem ersten "Die Höhle der Löwen"-Dreh verändert und was hat er dazugelernt?

"Wobei ich aber am meisten gelernt habe, ist, wie ich Gründer und Produkte am besten begleiten kann", schilderte er im Promiflash-Interview anlässlich der achten Staffel. "Wir sind über die Zeit immer professioneller geworden, haben viele neue Netzwerke und Kanäle aufgebaut, und somit sind auch viele Produkte schnell gewachsen." Die Erfahrungen, die er bei "Die Höhle der Löwen" gesammelt hat, seien daher sehr viel wert.

Was sich seit seinen ersten "Die Höhle der Löwen"-Folgen ebenfalls verändert hat: Nils sei nicht mehr so kamerascheu! "In der ersten Staffel ist ja alles neu, ich stand zuvor noch nie vor der Kamera", verriet er weiter gegenüber Promiflash. "Nach den Drehtagen erlebt man die erste Ausstrahlung [...] und es ist komisch, sich selber zu sehen und zu hören. Im Nachgang lernt man dann: 'Ach, das ist also das, was im Schnitt daraus gemacht wird.‘"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Nils Glagau, Georg Kofler, Nico Rosberg und Dagmar Wöhrl, Investoren bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer "Die Höhle der Löwen"-Investor Nils Glagau

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Nils Glagau bei "Die Höhle der Löwen"

