Ein wenig Entspannung kann Katie Price (42) im Moment bestimmt gut gebrauchen! Hinter dem einstigen Boxenluder liegen turbulente Zeiten: Im Juli brach sie sich im Urlaub beide Füße und Knöchel. Sie musste daraufhin operiert werden und sitzt nun angeblich für ganze sechs Monate im Rollstuhl. Alleine muss sie diese schwierige Zeit aber zum Glück nicht bewältigen: Ihr Liebster Carl Woods hilft ihr, wo er kann. Doch nun braucht das Paar offensichtlich ein wenig Auszeit vom Alltagsstress der vergangenen Wochen: Die zwei wurden am Flughafen gesichtet – im lässigen Travel-Partnerlook!

Für Katie und Carl ging es in die Sonne – die beiden wollen es sich auf den Malediven gut gehen lassen. Am Sonntag wurde das Duo nun am Flughafen London Heathrow von Paparazzi erwischt. Mal sieht man sie auf den Fotos mit zwei dicken Koffern sich ihren Weg durch die Halle bahnen, ein anderes Mal kann man Carl dabei beobachten, wie er seine Liebste aus dem Auto in den Rollstuhl hievt. Ein besonders süßer Hingucker: Sie trugen in das gleiche Outfit. Beide hatten für ihre Reise einen bequemen grau-weißen Jogginganzug an.

Dass die beiden noch immer richtig verliebt sind, daran lassen nicht nur die neuen Aufnahmen keinen Zweifel. Erst vor wenigen Tagen machten Bilder die Runde, die Carl und Katie bei einer Shoppingtour im Kaufhaus zeigen – unter anderem schlenderten sie dabei auch durch die Schmuckabteilung. Ob da vielleicht schon ein möglicher Verlobungsring ausgewählt wurde?

Instagram / carljwoods Katie Price und Carl Woods im September 2020

CLICK NEWS AND MEDIA / MEGA Katie Price und Carl Woods am Londoner Flughafen

CLICK NEWS AND MEDIA / MEGA Katie Price und Carl Woods im Oktober 2020

