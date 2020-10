Ist der Gegenwind bloß künstlich erzeugt? Die diesjährige Staffel Das Sommerhaus der Stars hat es in sich. Ein Hauptthema: Der Mobbing-Eklat rund um Evanthia Benetatou (28). Deren Erzfeinde Jennifer Lange (27) und Andrej Mangold (33) zogen mit ihren teils heftigen Stänkereien schnell den Unmut der Fans auf sich. Nach ihrem Auszug aus dem Sommerhaus scheinen Lisha und Lou die Aufgabe des Stichelns übernommen zu haben – sie beleidigen Eva auf Übelste und bekommen dafür natürlich auch negative Kritik vom Publikum. Doch ist das Ganze in Wirklichkeit gar nicht echt? Das YouTube-Pärchen behauptet jetzt nämlich: Der Manager eines Mitstreiters hätte den Shitstorm gegen sie angezettelt!

In ihrer Instagram-Story wollen Lisha und Lou ihre Community aufklären: Der Großteil des Hates, den sie im Netz erfahren würden, käme angeblich von Accounts, die keine echten seien, sondern stattdessen gekauft – von den Managements diverser Mitstreiter. "Du bist ein Manager, packst deine Künstler in ein Format, um den Ruf sauber zu waschen, [...], willst ein Mobbing-Opfer draus machen, weil das in Deutschland einfach immer zieht", lautete der Erklärungsversuch. Lisha und Lou hätten – ihrer Meinung nach – diesem Künstler mit ihrer Art aber dann einfach die Aufmerksamkeit gestohlen und seien viel erfolgreicher geworden. Deshalb würden nun Bots auf sie angesetzt, die sie unter ihren Beiträgen schlecht machen. "Es sind ja nicht alle Bots. Aber 80 Prozent mindestens. Achtet selbst einmal drauf", appellierte das Paar abschließend.

Von dieser Theorie sind allerdings nicht alle User so wirklich überzeugt. Die Reaktionen auf dieses Statement ließen nicht lange auf sich warten: "Wie kann man sein Verhalten ernsthaft null reflektieren wie Lisha und Lou? Wie kann man so ekelhaft sein und dann behaupten, dass es nur Fake-Accounts sind? Egal wie scheiße Eva war, dieses ekelhafte Verhalten von dir, Lisha, ist alles andere als in Ordnung", lautete ein Beitrag auf Twitter.

TVNOW Lisha im "Sommerhaus der Stars"

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou und Lisha, YouTuber

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou und Lisha, Sommerhaus-Kandidaten 2020

