Dagi Bee (26) stellt sich einem Q&A der etwas anderen Art! Die gebürtige Düsseldorferin zählt zu den erfolgreichsten deutschen YouTubern und begeistert ihre Fans nicht nur immer wieder mit Schminktipps und Co. – sie steht ihnen auch regelmäßig Rede und Antwort. Dabei filtert sie unangenehme Fragen meistens heraus – in einem neuen Video beantwortet sie zur Abwechslung aber genau diese, gemeinsam mit ihrem Mann Eugen Kazakov (26)!

Gleich zu Anfang des YouTube-Clips bemerkt der 26-Jährige: "Ey, das sind alles nur Sexfragen. Was ist los mit euch?" Nichtsdestotrotz stellen die beiden sich diesen – können aber im Notfall auch einen Tequila-Shot trinken, um eine Antwort zu umgehen. "Wie war das erste Mal mit Eugen?", will ein Fan der beiden wissen. Darauf geht Dagi kurz und knapp ein und erklärt: "Das war sehr schön!" Auch bei der Frage, welches der verrückteste Ort war, an dem die Turteltauben jemals Sex hatten, lassen sie der Fantasie viel Raum – deuten dafür allerdings an, dass sie ihr Liebesspiel schon häufig in der Öffentlichkeit vollzogen haben!

Noch intimer wird es dann bei der Frage eines anderen Users: "Wie schmeckt deine P*ssy?", richtet er sich an die Blondine. "Ja, das weiß ich ja nicht. Woher soll ich das wissen?", kontert sie schlicht. Ihr Mann wagt sich bei einem anderen Thema dafür etwas weiter vor und verrät der Community auf Nachfrage, welchen Influencer er so gar nicht leiden kann: "Ich mag mehrere nicht… Ja, Marvin Magnificent mag ich nicht", gibt er zu.

Dagi Bee im Oktober 2020

Webstar Dagi Bee, 2020

Dagi Bee im September 2020

