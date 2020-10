Georgina Fleur (30) meldet sich nach dem Trubel um ihre Person zurück! Erst vergangene Woche war die einstige Bachelor-Kandidatin wieder in aller Munde: Sie rechnete völlig fertig auf ihrem Social-Media-Kanal mit ihrem Ex Kubilay Özdemir und ihrer besten Freundin ab. In den vergangenen Tagen wurde es dann aber wieder ein wenig stiller um die Reality-TV-Queen – und die Fans fragten sich rasch, womit sich Georgina nach dem Drama nun so die Zeit vertreibt. Jetzt bekommen sie die Antwort: Der Rotschopf meldete sich erneut mitten in der Nacht für ein Update bei ihrer Community!

In ihrer nächtlichen Instagram-Story brachte die 30-Jährige nun Licht ins Dunkel, wie es ihr in den vergangenen Tagen so ergangen war: "Guckt mal, ich habe voll den schönen Sonnenbrand. Ich war übers Wochenende nämlich auf Mallorca. Richtig schönen Teint jetzt bekommen", erklärte sie sichtlich zufrieden. Von dem Chaos um ihre Person habe sie daher auch gar nichts mitbekommen – dennoch bat sie ihre Fans, sie gerne diesbezüglich auf den neuesten Stand zu bringen – damit sie sich direkt selbst dazu äußern könne. "Das bringt ja nichts, wenn mir jetzt wieder die ganzen Sachen in den Mund gelegt werden und es dann wieder heißt, ich sei geisteskrank oder so", behauptete sie keck.

Georgina zog es in ihrem mitternächtlichen Geplänkel sogar in Erwägung, nun unter die richtigen Content-Creator zu gehen – denn: "Bei mir wird's nie langweilig. Hört sich alles an, wie eine verrückte Story, aber das ist wirklich mein Leben", nahm sie Bezug auf den Heckmeck um sie herum. "Ich halte euch jetzt einfach die ganze Zeit auf dem Laufenden. Ich werde jetzt zur Bloggerin und blogge euch den ganzen Tag voll", überlegte sie – gewohnt aufgedreht – vor den Augen ihrer Community laut.

Privat Kubilay Özdemir und Georgina Fleur

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Oktober 2020

Instagram / georginafleur.tv Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin Georgina Fleur

