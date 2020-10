Georgina Fleurs (30) Leben steht gerade kopf. Am Mittwoch gab die Reality-TV-Darstellerin im Netz ihre Trennung von Kubilay Özdemir bekannt – und das mit einem äußerst heftigen Gefühlsausbruch. Sie verriet, dass sie nicht nur ihren Partner, sondern auch ihre beste Freundin verloren habe. Tatsächlich zeigt sich Kubi auf seinem Kanal mit einer Blondine an seiner Seite. Ob es sich bei der unbekannten Frau um ihre einstige BFF handelt? Das lässt Georgina zwar offen – geht mit beiden aber hart ins Gericht!

"Ich hasse euch aus tiefstem Herzen und ich werde euch nie verzeihen", richtet sie sich in ihrer Instagram-Story an ihre einstigen Vertrauten. Sie werde sie aus ihrem Leben verbannen, sie seien "kranke" und "hinterlistige" Menschen. "Ich fühle mich einfach so ausgenutzt, das macht mich so fertig. Ihr habt nie an mich und mein Herz gedacht. Ihr habt mich mit Füßen getreten – mein Herz, meine Seele." Sie habe alles für sie getan, habe sie finanziell und emotional unterstützt. "Ich habe dich von ganzem Herzen geliebt und was machst du? Du zerstörst die Liebe meines Lebens, hast dich an meinen Mann rangemacht", wirft sie ihrer ehemaligen Freundin vor.

"Ich habe dich mit ins Sommerhaus genommen, ich habe dich fame gemacht, hast so viel Geld durch mich verdient, habe dir so viel Geld gegeben", rechnet sie dann auch noch mal mit Kubi ab, " – und was hast du gemacht? Du postest ein Bild mit deiner Ex. Du demütigst mich jeden Tag, beleidigst mich jeden Tag." Doch bei verbalen Attacken soll es laut ihr nicht geblieben sein: "Du hast mich krankenhausreif geschlagen", behauptet sie.

