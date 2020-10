Schon jetzt begeistern die neuen The Masked Singer-Kostüme die Fan-Gemeinde! Noch vor der ersten Show am Dienstagabend sind am vergangenen Freitag alle zehn Verkleidungen der neuen Staffel enthüllt worden – schon jetzt haben die Fans einen absoluten Liebling: Wie eine Promiflash-Umfrage ergab, feiern sie vor allem das Nilpferd! Doch wie sieht es mit dem Rateteam aus: Welche der aufwendigen Tarnungen gefällt Sonja Zietlow (52) und Bülent Ceylan (44) wohl am besten?

Promiflash hat bei der Pressekonferenz zur neuen Staffel mal bei den beiden nachgefragt! Bülent musste nicht lange überlegen: "Also, das Skelett ist jetzt schon mein Favorit – einfach vom Typ her!", schwärmte der Comedian. Auch, weil es ihn an sein eigenes Kostüm aus Staffel eins erinnert: "Der Engel lebt als Toter weiter, ist wiederauferstanden!" Da kann Sonja nur zustimmen: "Ich finde das Skelett wirklich mega! Wirklich ein Hammer, Hammer, Hammer Kostüm!", betont die Dschungelcamp-Moderatorin.

Jedoch könne Sonjas Meinung sich nach der ersten Show auch noch mal ändern: "Ich muss aber erstmal warten, wie die performen – weil ich glaube, daran liegt ganz ganz viel, wie unsere Prominenten, die da drunter stecken, die Charaktere ausfüllen und zum Leben erwecken." Gefällt euch das Skelett auch so gut? Stimmt ab!

© ProSieben/Marc Rehbeck Das "The Masked Singer"-Skelett

ActionPress Bülent Ceylan als "Masked Singer"-Engel

Sascha Steinbach/Getty Images Sonja Zietlow, Moderatorin

