Bei ihnen steht wohl wirklich alles auf Vollgas! Es ist erst wenige Wochen her, dass Sarah (29) und Dominic Harrison (29) ihren Fans verraten hatten, dass sie nach Dubai ziehen möchten. Und seit dieser Ankündigung geht alles Schlag auf Schlag: Während eines zweiwöchigen Dubai-Trips haben die YouTuber zahlreiche Termine in ihrer neuen Wahlheimat wahrgenommen und auf Anhieb ihr neues Traumhaus gefunden. Damit steht der Auswanderung nun nichts mehr im Wege – und der Umzug findet tatsächlich schon bald statt.

Kaum waren Sarah und Domi mit ihren Kids zurück in Deutschland, wurden noch am selben Abend die ersten Kisten in Angriff genommen. "Seitdem wir daheim sind, hat Sarah schon drei Kartons gepackt", gab der Münchener jetzt in seiner Instagram-Story preis und filmte seine Gattin dabei, wie sie Klamotten in Kisten verstaut. Dabei ließ Domi sie aber nicht alleine und fing ebenfalls damit an, die ersten Sachen auszumisten.

Kein Wunder, dass im Hause Harrison totale Aufbruchstimmung herrscht – denn Ende des Monats werden die meisten Habseligkeiten schon in Richtung Dubai geschickt. "Wir müssen jetzt innerhalb von zwei Wochen alles packen, denn das geht alles nach Dubai", verriet Sarah während einer kurzen Pack-Pause ihrer Community. Der endgültige Umzug soll dann im Dezember über die Bühne gehen.

Sarah und Dominic Harrison in Dubai

Dominic und Sarah Harrison mit ihren Kindern, September 2020

Sarah Harrison in Dubai, Oktober 2020

