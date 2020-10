Die Zeit bei Berlin – Tag & Nacht ist für Leroy Leone (31) vorerst vorbei. Mit seiner Rolle sorgte er in der beliebten Vorabendserie die vergangenen Monate für ordentlich Wirbel: Er verkörperte den Bösewicht Marc, der Jannes (Ben Mittelstädt) entführt hatte. Am Ende konnte Letzterer zwar befreit werden, doch der Tätowierer leidet enorm unter den Folgen des Vorfalls. Vor wenigen Tagen wurde daher die letzte Folge mit Leroy ausgestrahlt. Doch kann sich der Schauspieler ein Serien-Comeback vorstellen?

"Ich verstehe die Frage nicht", witzelt der 31-Jährige im Promiflash-Interview und stellt sofort klar: "Aber sowas von!" Leider liege es nicht in seiner Macht, ob er noch einmal in der Daily zu sehen sein wird. Jedoch würde er nicht zögern, zuzusagen, wenn sich der Sender bei ihm melden würde. Neben einem tollen Team und dem kreativen Arbeiten fehle ihm eine Sache nach seinem Ausstieg besonders: "Die ganzen Süßigkeiten, die immer irgendwo am Set rumliegen", gesteht der Hundeliebhaber grinsend.

Ob seine Fans ihn auch bald in anderen Formaten sehen werden? Aktuell sei zwar nichts geplant, wie er gegenüber Promiflash verrät, aber abgeneigt ist er offenbar keineswegs. "Ich wäre definitiv für TV-Projekte offen, sei es BTN oder Formate, in denen ich ich selbst sein darf und kann", meint er weiter.

Anzeige

RTL II Jannes (Benjamin Mittelstädt) und Marc (Leroy Leone) bei BTN

Anzeige

Instagram / _leroyleone_ Der Schauspieler Leroy Leone

Anzeige

Instagram / _leroyleone_ Leroy Leone, ehemaliger "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de