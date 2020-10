Sie macht das beste aus ihrer Situation! Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich das TV-Gesicht Bethenny Frankel (49) und der Filmproduzent Paul Bernon getrennt haben sollen. Zwei Jahre lang gingen die beiden gemeinsam durchs Leben und sogar eine Verlobung stand im Raum. Von dem Liebes-Aus lässt sich der The Real Housewives of New York City-Star jedoch nicht unterkriegen: Bethenny zog nun alleine um die Häuser.

Die 49-Jährige gönnte sich einen Cocktail in einem noblen Restaurant in Manhattan. Auf ihrem Instagram-Account nahm sie ihre Fans mit zu dem besonderen Abend und teilte einige Storys. Im Nachhinein verriet sie gegenüber Us Weekly: "Ich versuche einfach, ein bisschen Spaß zu haben und etwas zu unternehmen." Sie habe deshalb etwas Schönes angezogen und sei ausgegangen. "Ich habe mich stolz gefühlt, dass ich es allein durchgezogen habe", erzählte sie.

Ganz allein ist die Geschäftsfrau in dieser schweren Zeit jedoch nicht. "Meine Tochter und ich verbringen ein Mal in der Woche einen besonderen Abend miteinander.", verriet sie. Das Mutter-Tochter-Gespann koche meistens zusammen oder besuche ein Restaurant. Das Verhältnis zwischen Bethenny und ihrer Kleinen habe sich während des Lockdowns noch verstärkt.

