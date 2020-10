Es war ein trauriges Spektakel: Nachdem Annemarie Eilfeld (30) und ihr Partner Tim Sandt von ihren Mitstreitern fast einstimmig nominiert wurden, mussten sie Das Sommerhaus der Stars in der vergangenen Folge nun verlassen. Damit ließen sie Lisha und Lou – ihre Verbündeten und inzwischen auch ihre Freunde – in der TV-Wg zurück. Kein leichter Schritt für das DSDS-Sternchen: Im Promiflash-Interview betont Annemarie, wie hart der Abschied von den YouTubern für sie war.

"Uns fiel es sehr schwer, uns von Lisha und Lou zu verabschieden", beteuerte die Musikerin im Anschluss an die Dreharbeiten. Wohl nicht zuletzt wegen Ex-Bachelor-Girl Evanthia Benetatou (28), mit der sich die Gruppe zuletzt so gar nicht verstanden hatte. "Wir haben in dem Moment dann einfach gehofft, dass Kandidaten wie die Pharos und die Robens an unserer Stelle für die beiden da sind", schilderte Annemarie weiter.

Auch wenn ihr der Abschied von Lisha und Lou sehr schwerfiel – für die restlichen Bewohner hatte Annemarie keine netten Worte übrig: "Die echte Show und der echte Kampf sind eh im wahren Leben. 50.000 Euro sind schnell weg, aber gesunde, geschäftliche und menschliche Beziehungen sind für immer und ewig und das haben einige hier vergessen", betonte sie kurz vor ihrem Auszug. Von dieser Aussage fühlten sich vor allem ihre Erzfeinde Diana Herold (46) und Eva angegriffen.

