In Emma Roberts (29)' Umstands-Kleiderschrank befinden sich offenbar viele süße Kleidchen! Ende August hatte die Schauspielerin die süßen Neuigkeiten öffentlich gemacht: Sie ist schwanger – und erwartet gemeinsam mit ihrem Freund Garrett Hedlund (36) das erste Kind. Nachdem sie ihren Babybauch anfangs noch versteckt hatte, präsentiert sie ihn mittlerweile superstolz in der Öffentlichkeit. So wartet nun ein weiteres, zauberhaftes Update auf ihre Fans: Die schwangere Emma bezaubert in einem superhübschen Mädchen-Outfit!

Via Instagram veröffentlichte die Mami in spe nun gleich zwei brandneue Kugel-Fotos. Sofort fällt auf: Ihre Körpermitte hat noch mal einen ordentlichen Wachstumsschub gemacht – Emma sieht inzwischen hochschwanger aus! Und die werdende Mutter weiß ganz genau, wie sie diesen Umstand perfekt in Szene setzt: Wie schon so oft in letzter Zeit trägt sie auch hier ein luftiges, rosafarbenes Blümchenkleid, das ihren Bauch umschmeichelt. Offenbar steht die Schwangere aktuell besonders auf feminine Looks wie diesen.

Ihre Community ist hin und weg von dem Anblick der schwangeren Emma. "Emma, du siehst einfach nur wunderschön aus! Wie eine Schwangerschaftsgöttin! Das ist schon fast unfair", betonte eine Abonnentin in den Kommentaren. "Das steht dir so gut, Liebes", schwärmte eine weitere.

Instagram / emmaroberts Emma Roberts während ihrer ersten Schwangerschaft

Instagram / emmaroberts Emma Roberts, Schauspielerin

Instagram / emmaroberts Emma Roberts im Oktober 2020

