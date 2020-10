Erneute Trennung bei Channing Tatum (40) und Jessie J (32)? Anfang des Jahres gaben die Sängerin und der Kino-Stripper in einem süßen Post bekannt, dass sie wieder zueinandergefunden haben. Seit ein paar Wochen machten aber immer wieder Krisengerüchte um die beiden die Runde. Jetzt ließ die "Who You Are"-Interpretin ganz nebenbei ein Update raus – sie ist offenbar wieder eine Single-Lady.

Eigentlich wollte Jessie ihren Followern in einem neuen Instagram-Video ihre Twerk-Skills zeigen. Am Anfang des Clips filmte sie ihr Gesicht. "Was meine Pupillen tatsächlich tun, während ich euch konzentriert anstarre und versuche, schnell einen Überblick über eure Energie zu bekommen", erklärte sie ihren Followern ihren Blick. Weiter schrieb sie, dass das "Single-Leben" in Zeiten von Social Distancing echt erhellend sei. Damit bestätigte sie mal eben so, dass sie und Channing erneut getrennt sind.

Weiter schrieb Jessie in dem Video-Beitrag, dass dieser Clip lustig sein soll und dass sie keine ernsten Kommentare von ihren Followern lesen wolle. Tatsächlich nehmen bis jetzt nur wenige User in ihren Reaktionen Bezug auf das überraschend offizielle Trennungs-Update. Vielmehr wird der Post mit lachenden Smileys überschüttet.

Anzeige

Instagram / channingtatum Channing Tatum bei einer "Magic Mike"-Premiere

Anzeige

Instagram / jessiej Jessia J, Sängerin

Anzeige

Getty Images Jessie J und Channing Tatum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de