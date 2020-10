Wie steht es wirklich um die Ehe von Dominic West (51) und Catherine FitzGerald (49)? Der Schauspieler wurde vor ein paar Tagen mit seinem Co-Star Lily James (31) in Rom beim Turteln erwischt. Nach den Schlagzeilen zeigte sich das Ehepaar Seite an Seite und betonte, dass es noch zusammen sei. Doch jetzt flüchtete die Landschaftsarchitektin zu ihrer Familie nach Irland. Kriselt es nach dem Fremdflirt also doch zwischen den Partnern? Zu den Spekulationen äußert sich der "The Affair"-Star nun selbst!

Gegenüber MailOnline wehrte sich Dominic erneut gegen die Ehe-Aus-Gerüchte: "Wir sind natürlich noch zusammen. Unsere Beziehung ist völlig in Ordnung", erklärte er. Seine Frau sei alleine von England nach Irland geflogen, Grund dafür sei eine Geschäftsreise. Das Medium wollte dem TV-Darsteller auch in Bezug auf Lily James auf den Zahn fühlen – doch die Frage nach seinem Rom-Urlaub blockte er ab: "Das geht niemanden etwas an."

Ein Insider gab weitere Einblicke in Catherines Trip zu ihren Eltern: "Sie versucht nur, sich etwas auszuruhen, was völlig verständlich ist, nach dem, was sie durchgemacht hat." Sie fühle sich bei ihrer Familie zu Hause am wohlsten, also sei es kein Wunder, dass sie nach all dem Medienrummel dort Unterschlupf suche. "Sie geht gerade sicher durch die Hölle", vermutete die Quelle.

Getty Images Dominic West, Schauspieler

Getty Images Lily James bei den British Independent Film Awards 2019

Getty Images Dominic West mit seiner Frau Catherine FitzGerald auf der Met Gala, 2015

