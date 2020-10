Deutschland ist wieder voll im Rätselfieber! Am Dienstagabend ist die beliebte Rate-Show The Masked Singer in eine neue Runde gestartet. Die erste Promi-Identität wurde in der Auftaktsendung auch schon gelüftet: Schauspielerin Veronica Ferres (55) steckte unter dem niedlichen Bienen-Kostüm! Fan-Favorit ist aktuell jedoch mit Abstand das Skelett. Welcher Star sich wohl hier verbirgt? Influencerin Citamaass (33) ist überzeugt, eine Freundin erkannt zu haben: Musikerin Sarah Lombardi (28)!

Auch die Beauty-Bloggerin verfolgte die gestrige Sendung fleißig. Beim spektakulären Auftritt des talentierten Skeletts fiel Cita dann auf: Die Stimme kommt ihr total bekannt vor! "Also sorry, wenn das nicht Sarah Lombardi ist... Das hört man sofort!", betonte sie in ihrer Instagram-Story – und postete als "Beweis" einen Stimmvergleich, der tatsächlich ziemlich ähnlich klingt. "Wir haben dich enttarnt, haben wir jetzt was gewonnen?", witzelte die Blondine weiter.

Eines ist klar: Unter dem Skelett steckt definitiv eine professionelle Sängerin! Mit ihrer Performance hat die schaurige Gestalt alle vom Hocker gehauen. Neben Sarah tippen die Zuschauer auch auf weitere Musikerinnen: darunter die Schlager-Queens Helene Fischer (36) und Vanessa Mai (28) sowie Metal-Sängerin Jennifer Haben (25). Auch Pop-Sternchen Sarah Connor (40) wurde schon oft genannt.

Instagram / citamaass Influencerin Citamaass auf Mallorca

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

ProSieben/Willi Weber Das Skelett bei "The Masked Singer"

