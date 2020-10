Eine weitere absolute Erfolgsgeschichte bei Die Höhle der Löwen! In der dritten Staffel im Jahr 2016 hatten Anne und Stefan Lemke ihr Glück in der Tüftlershow versucht – und ihre Ankerkraut-Gewürzmischungen vorgestellt. Nach harten Verhandlungen sahnten sie am Ende tatsächlich einen Deal mit dem mittlerweile ausgeschiedenen Frank Thelen (45) ab, der sich mächtig lohnen sollte: Vier Jahre später sind die Ankerkraut-Gründer nun total erfolgreich!

Gegenüber Promiflash plauderten Anne und Stefan im Rahmen der achten Staffel aus: "Wir haben unsere Umsätze seit 2016 vervielfacht, haben mehr als 100 Kollegen, sind national im Lebensmitteleinzelhandel vertreten und sind eine sehr bekannte Marke insbesondere im Online-Bereich." Und was heißt das genau in Zahlen? "Mittlerweile machen wir einen mittleren achtstelligen Umsatz pro Jahr." Weiter berichteten die Gründer: "Zusätzlich haben wir in den letzten Jahren ein Store Konzept aufgebaut und können unseren Kunden bereits an 4 Standorten die Möglichkeit geben, 100 Prozent Ankerkraut zu erleben."

Und wie läuft die Dynamik mit dem Ex-Löwen so? "Die Zusammenarbeit mit Frank und seinem Team läuft super. Wir sind mit seinem Input und seinem Netzwerk gewachsen und freuen uns auch heute noch über seine Anregungen und seine Besuche bei uns", schwärmten die Tüftler. "Zusätzlich ist Frank aber auch ein wichtiger Herzensmensch für uns und Ankerkraut."

Instagram / ankerkraut Anne und Stefan von Ankerkraut

Instagram / ankerkraut Anne und Stefan von Ankerkraut

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Frank Thelen in der neuen "Die Höhle der Löwen"-Staffel

