Na, wenn das mal keine Typveränderung ist! Halsey (26) ist längst dafür bekannt, dass es bei ihr gerne auch mal extravaganter zugeht: In puncto Kleidung darf es bunt, extravagant, freizügig – oder all das gleichzeitig sein. Und auch bei der Frisur möchte sich die Sängerin nicht unbedingt festlegen. So besitzt sie nicht nur Perücken in verschiedenen Farben und Längen, sondern setzt auch bei ihrem Naturhaar auf stetige Frisurenwechsel. Da, wo sie einst ihre Naturlocken züchtete, ist nun so gut wie nichts mehr: Halsey trägt jetzt einen Buzz-Cut!

Auf Instagram teilte die Brünette nun ein Selfie von sich, mit dem sie ihren neuen Look ihrer Community präsentiert. Tatsächlich befinden sich auf ihrem Kopf jetzt nur noch raspelkurze, schwarze Stoppeln. "Passend zum Beanie-Wetter", lautete der Text zum Foto. Und keine Frage, über diese "Haarpracht" passt nun wirklich jede Art von Mütze.

Wie es zu diesem radikalen Schnitt kam? Das erklärte die "Without Me"-Interpretin auf Twitter: "Ich habe [meine Haare] so lange wachsen lassen und mir gesagt, ich würde sie nicht abrasieren, bis ich gesehen habe, wie sie gesund und lang aussehen. Und dann habe ich sie gesund und lang gesehen und gesagt: 'Mh, das ist schön, aber ich vermisse die Glatze.'" Gesagt, getan. Und die Fans? Die sind begeistert: "Wie kann man nur so heiß sein?" oder "die Hübscheste" lauten die Kommentare unter dem Posting.

Halsey, Sängerin

Halsey im Juli 2020

Halsey, Sängerin

