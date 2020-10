Welches The Masked Singer-Kostüm kommt am besten an? Am Dienstagabend stand für die TV-Zuschauer wieder großes Rätselraten an: Die Auftaktfolge der dritten Staffel der verrückten Musikshow wurde endlich ausgestrahlt. Neben dem neuen Rate-Team rund um Sonja Zietlow (52) und Bülent Ceylan (44) traten natürlich auch zehn neue Promis in extravaganten Kostümierungen auf. Welcher "The Masked Singer"-Star ist denn nach dem Auftakt der Publikumsliebling?

Die erste Kostümierung wurde am Dienstag bereits gelüftet. Unter der glitzernden Bienen-Aufmachung steckte Schauspielerin Veronica Ferres (55). Die beiden größten Überraschungen des Abends lieferten aber sicherlich das Erdmännchen und das Nilpferd. Das Erdmännchen trat nämlich ganz plötzlich im Duo auf. Die Fans können sich also in Zukunft auf den Erdmann und die Erdfrau freuen. Auch das Nilpferd sorgte für erstaunte Gesichter. Immerhin vermuteten die Zuschauer unter dem niedlichen Plüschkostüm mit rosafarbenen Tutu eigentlich eine Frau – tatsächlich verbirgt sich darunter allerdings ein Mann.

In Sachen Niedlichkeitsfaktor bleibt sicherlich das Alien ungeschlagen. Aber auch das Alpaka und die Katze stecken in besonders flauschigen Kostümen, die die Zuschauer begeistern. Als echte Entertainer entpuppten sich zudem der Frosch, der Anubis und der Hummer. Zuletzt trat das Skelett auf – und haute das Publikum mit seiner Performance von "Bring Me To Life" total um. Welches Kostüm gefällt euch am besten? Stimmt ab!

ProSieben/Willi Weber Veronica Ferres als "The Masked Singer"-Biene

© ProSieben/Marc Rehbeck "The Masked Singer"-Erdmännchen

© ProSieben/Marc Rehbeck "The Masked Singer"-Nilpferd

© ProSieben/Marc Rehbeck "The Masked Singer"-Alien

© ProSieben/Marc Rehbeck "The Masked Singer"-Alpaka

© ProSieben/Marc Rehbeck. "The Masked Singer"-Katze

© ProSieben/Marc Rehbeck Der "The Masked Singer"-Frosch

© ProSieben/Marc Rehbeck "The Masked Singer"-Anubis

© ProSieben/Marc Rehbeck. "The Masked Singer"-Hummer

© ProSieben/Marc Rehbeck Das "The Masked Singer"-Skelett

